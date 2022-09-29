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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نمر بأوقات عصيبة.. اتفاق أوروبي مرتقب بشأن عقوبات جديدة على روسيا

عقوبات الاتحاد الأوروبي
عقوبات الاتحاد الأوروبي

كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات التالية ضد روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول إنهم يتوقعون أن تركز القمة على الاستفتاءات في أوكرانيا، والضم المحتمل للمناطق من قبل روسيا، والتهديدات النووية الروسية وتعطيل خط أنابيب نورد ستريم.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا أفكارا مختلفة حول سقوف أسعار الطاقة في القمة، والتي يتوقع مسؤول الاتحاد الأوروبي أن تكون متوترة "كما نمر بأوقات عصيبة".

 

تحذير أوروبي بأقوى رد

وكان  مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح، أمس الأربعاء، بأن الكتلة تشتبه في أن يكون تلف خط الأنابيب كان تخريبا متعمدا، محذرا من رد قاس.

وقال بوريل: "سيعزز الاتحاد الأوروبي حماية البنية التحتية للطاقة في أعقاب الحوادث التي تسببت في تسرب خطوط أنابيب نورد ستريم".

وتابع في بيان "كل المعلومات المتاحة تشير إلى أن تلك التسريبات جاءت نتيجة عمل متعمد'".

وأضاف: "ندعم أي تحقيق يهدف إلى الحصول على توضيح كامل لما حدث ولماذا".

وتعهد المسؤول الأوروبي باتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة قدرة أوروبا على الصمود في أمن الطاقة.

ومن جانبها، اعتبرت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن عمليات تسرب الغاز التي رصدت في خطي أنابيب نورد ستريم قرب جزيرة دنماركية في بحر البلطيق، هي نتيجة عمل تخريبي.

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وحذرت المسؤولة الأوروبية، وفقا لتقارير إعلامية، من أي تعطيل متعمد لبنية تحتية للطاقة في أوروبا سيؤدي إلى أقوى رد ممكن.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن أعلنت، مساء أمس، أن تسرب الغاز الكبير الحاصل في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2 قرب جزيرة دنماركية في بحر البلطيق ناجم عن عمل متعمد وليس حادثا عرضيا.

وقد أعلنت السلطات الدنماركية والسويدية أمس عن رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، وتسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".

تعليق الكرملين

علق الكرملين على اتهام موسكو بالوقوف وراء حادثة تسرب الغاز من خطوط أنابيب السيل الشمالي في بحر البلطيق، مؤكدا انه من الغباء والسخف الاعتقاد في ذلك.

وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى خسائر روسيا بسبب حادث "التيار الشمالي" قائلا إن "الغاز باهظ الثمن ويتسرب في الهواء ونصفه كان مخطط بالفعل للتوازنات الداخلية".

وأكد بيسكوف للصحفيين أن: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، لأنه أولاً، كلا خطي التيار الشمالي مملوءان بالغاز، وجميع الأنظمة، في الواقع، جاهزة للضخ، وهذا الغاز مكلف للغاية. ونصف هذا الغاز أريد أن أذكركم ببيان الرئيس، فقد تم التخطيط له بالفعل لتوازناتنا الداخلية".

وأضاف بيسكوف: "هذا الغاز يكلف الكثير من المال. الآن هذا الغاز يتسرب في الهواء".

كما وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية التصريحات بوقوف موسكو وراء حادث "التيار الشمالي" قائلا: "هذا أمر يمكن التنبؤ به تماما، كما أنه من الغباء وكما هو متوقع التعبير عن مثل هذه التصريحات".

 

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