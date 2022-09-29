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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف حملات التطهير والنظافة في محيط مدارس الإسكندرية

حملات تنظيف في محيط
حملات تنظيف في محيط المدارس

 كثفت أحياء الإسكندرية حملاتها استعداداً للعام الدراسي الجديد تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتطهير، وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت من محيط المدارس.

قامت إدارة الحدائق ببرج العرب بقص وتهذيب الأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري بنطاق مدارس المركز، وكذلك رفع كافة أشكال الإشغالات ومكبرات الصوت،. وذلك بمتابعة وإشراف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب.

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وفي حي الجمرك قاد اللواء وليد البيلي رئيس الحي حملات على مدار اليوم لرفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة السير والسيارات والإعلانات المخالفة من محيط المدارس، وكذلك قص وتهذيب الأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري بنطاق مدارس الحى. 

وشن حي منتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول عدد من الحملات الصباحية استهدفت  المرور الميداني علي المدارس الواقعة بنطاق الحي لإزاله كافه المعوقات والانشغالات حيث تم المرور على مدرسه عمر مكرم الابتدائية، مدرسه احمد حسن الباقوري، مدرسه المتحدة ١، السيوف شماعه، مدرسه المتحدة ٣ الإعدادي، مدرسه عبد القادر أبو عباده، مدرسه منها المعرفة الثانوية بنين، مدرسه المتحدة ٦، مدرسه سان فنسان دي بول_ميامي، مدرسه العهد السعيد فيكتوريا، مدرسه سيدي بشر القديمة.

واستمر حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسي في حملات التطهير بنطاق الحي واستكمال اعمال التطهير المشتركة، حيث تم تكثيف حملات التطهير لمكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى في محيط المدارس، وذلك للحد من انتشار الأمراض حرصاً على صحة وسلامة الطلاب. 
  
وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع رئيس الحى بتكثيف حملات التطهير في نطاق المدارس بالحي، حيث قامت  إدارة  التطهير بالعمل في نطاق مدارس الناصرية والوادي الابتدائية والإعدادي .

هذا وتواصل جميع الأحياء رفع درجة الاستعداد لاستقبال المدارس وتوفير جو مناسب للطلاب وتسهيل حركة المرور والمارة في محيط المدارس.

الاسكندرية الباعة الجائلين محارب هيلع انهيار عقار برج العرب حملات أحمد حسن

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