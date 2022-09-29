خلال لقائه مديري الإدارات التعليمية..محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد|صور

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول إلي نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد للوقوف على مستوى التجهيزات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد والإطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس .

وقد أكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع على إتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس والتى جاء على رأسها موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص ٣٨ قطعة أرض ولاية الاصلاح الزراعى بإجمالى مساحه بلغت ١٥٩ ألف م٢ بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإنشاء ٤٤ مدرسة عليها خلال عامين لتفتيت الكثافات الطلابية بتلك المناطق الساخنة وذلك في إطار خطة الدولة للعمل نحو توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية بالاضافه الى دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 235 مليون جنيه وتضم 562 فصلا دراسياً مما سيساهم بشكل ملحوظ في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول .

وخلال اللقاء اطلع المحافظ على التجهيزات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد و نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس حيث كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بأستغلال بعض المكاتب الإدارية كفصول تعليمية لتقليل الكثافات داخل الفصول .

وطالب محافظ الجيزة مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي للتعامل الفورى مع اى معوقات والتأكد من توافر كافه عناصر السلامه والامان للطلاب بالتعاون مع المراكز والاحياء والجهات المعنية .

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم فى التخفيف من المتطلبات الدراسية من الادوات والمستلزمات المكتبية وغيرها ( السبلايز ) لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية والتأكيد علي قيام المعلمين بالدور المطلوب منهم علي أكمل وجه ومتابعه تنظيم مجموعات التقوية المدرسية لمواجهه سناتر ومراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية .

كما أكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم خاصة ببعض المدارس الواقعة بنطاق شارع الهرم وما يشهده من أعمال غلق لتنفيذ الخط الرابع من المشروع لمترو الأنفاق وما يستوجب عبور الطلبة في حرم آمن مع التأكيد علي التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصآ علي السلامة العامة للطلاب .

وشدد المحافظ علي المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات و سلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافه العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق و خزانات المياه والعمل علي ترشيد إستهلاك الكهرباء عقب إنتهاء اليوم الدراسي والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

وكلف محافظ الجيزة بمتابعة جهود هيئة النظافة والتجميل والخاصة بتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية منعا لتراكم المخلفات حرصآ علي صحة وسلامة الطلاب.

وأشار محافظ الجيزة خلال الإجتماع إلى إهتمام الدولة بالتغذية المدرسية للحفاظ على بنية صحية مثالية للطلاب طوال العام الدراسى، مشددا على ضرورة الحفظ الجيد لها وفق أعلى معايير السلامة والجودة .

ووجه اللواء أحمد راشد هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الأنتهاء من أعمال الاحلال والتجديد لعدد من المدارس المتبقية والمدرجة بالمرحلة الثانية في خلال فترة زمنية شهر علي الأكثر لتحهيزها وتشغيلها بالفصل الدراسي الثاني مما يسهم في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول .

وأستمع محافظ الجيزة إلي مقترحات مديري الإدارات التعليمية وناقش أبرز العقبات التي تواجههم ووجه بسرعة حلها مع التشديد علي ضرورة التواصل الدوري مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وغرفه العمليات والتنسيق للتعامل الفوري حيال اي احداث طارئة .

ومن جانبه أشار أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم الإنتهاء من الصيانات البسيطة بجميع المدارس كما تم إستلام ١٠٠ % من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس كما أنه جاري العمل علي سد العجز بعدد المدرسين في بعض المدارس من خلال التعاون مع مديرية التضامن الأجتماعي وكذلك فتح باب التطوع بنظام الحصة .

حضر الإجتماع أبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والعميد محمد حمزة المستشار العسكري للمحافظة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس عبد الناصر حسن مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة وبدوي علام رئيس مجلس الأمناء ومديري ووكلاء الادارات التعليميه بالمحافظة .

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