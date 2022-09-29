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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن جاهزيتها لاستقبال العام الجامعي الجديد حيث تنظم الجامعة حفل استقبال الطلاب يوم السبت الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٢.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب وسيكون مسئولي الأسر بالجامعة جاهزون لاستقبال الطلاب لتعريفهم بالجامعة والكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركونها خلال العام الدراسي.

و حث الطلاب على الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها أن تحفظ لهم سلامتهم الصحية لتحقيق انتظام العملية التعليمية بصورة مستقرة وآمنة مع بدء العام الجديد.

وعن المصروفات الدراسية أكد أن جامعة حلوان لاتألو جهدًا فى ذلك المسار الاجتماعى الهام وتضع نصب أعينها التيسير على أبنائها الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم تطبيقاً لمنظومة متكاملة من التكافل الاجتماعى لدعم طلابها وتيسير سداد المصروفات الدراسية من خلال صندوق التكافل الاجتماعى والذى يشمل جميع الحالات المستحقة للدعم على مستوى الجامعة وكلياتها بما فيهم طلاب المدن الجامعية علما بأنه تم توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل إلى صندوق التكافل الاجتماعى وعلى الطلاب المستحقين التوجه إلى إدارات رعاية الشباب بكلياتهم.

وقال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كافة الخدمات والأنشطة للطلاب يتم متابعة تنفيذها بدقة مع إعداد الجداول الدراسية على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن جميع الطلاب من متابعتها والانتظام في محاضراتهم.

مؤكداً أن خطة الجامعة للعام الجديد تضع في الاعتبار المتغيرات المختلفة، إلى جانب تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق التباعد الاجتماعي والتأكيد على جاهزية المدرجات لاستقبال الطلاب، وناشدت إدارة الجامعة طلابها اتباع التعليمات والارشادات وتتمنى لهم عام دراسي جديد سعيد.

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