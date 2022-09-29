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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الفنلندية تحذر من مخاطر انضمام البلاد إلى حلف الناتو

فنلندا
فنلندا

قال جهاز الاستخبارات الأمنية الفنلندية، الخميس، إن عضوية فنلندا المستقبلية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستجعلها هدفا أكثر إثارة لاهتمام الاستخبارات الروسية، وقد تسعى موسكو للحصول على معلومات استخباراتية متعلقة بالحلف من خلال جارتها.

وذكر الجهاز، الذي يعرف اختصارا باسم (سوبو) خلال استعراض لقضايا الأمن القومي، أن روسيا باتت تلجأ إلى البيئة السيبرانية ومصادر استخباراتية أخرى، من بينها استغلال الأجانب الذين يعيشون في روسيا، حيث تواجه عقبات في عملياتها الاستخباراتية البشرية في الغرب.

وأضاف: "أسلوب جمع المعلومات الاستخبارية الرئيسي الذي تطبقه أجهزة الاستخبارات الروسية تقليديا هو الاستخبارات البشرية تحت غطاء دبلوماسي. ازداد هذا الأسلوب صعوبة منذ شنت روسيا حربها العدوانية في أوكرانيا، حيث طردت دول الغرب الكثير من الدبلوماسيين الروس".

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وقال (سوبو) إن أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية تستهدف الأجانب الذين يقيمون في روسيا بشكل متزايد.

وأوضح أن "الروس الذين يعملون في الغرب قد يكونون هدفا لجمع المعلومات الاستخباراتية عند زيارتهم لبلدهم"، مشيرا إلى أن "خطر تجسس روسيا على الشركات يتزايد حيث تستلزم العقوبات الغربية على روسيا إطلاق موسكو لصناعات فائقة التقنية لتحل محل الواردات، وهو ما يمنح ميزة خاصة للبيانات لدى الشركات الفنلندية".

بالتزامن مع ذلك، أعلنت فنلندا إغلاق حدودها أمام السياح الروس اعتبارا من الجمعة. وقالت الخارجية الفنلندية إن "السياحة الروسية تهدد علاقات فنلندا الدولية".

وتقدمت فنلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة، - إلى جانب السويد - بطلب لنيل عضوية حلف الناتو، في مايو الماضي.

وتشترك فنلندا في حدود برية بطول 1340 كيلومترا مع روسيا، وهي الأطول بين عضو في الاتحاد الأوروبي وموسكو.

فنلندا الاستخبارات الناتو عضوية روسيا

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