برلماني: زيادة المساحات المزروعة في توشكى يعزز الأمن الغذائي

أشاد حمد الحديدي، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي الكبرى في متابعة باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في توشكى، قائلاً "يجب فرض عقوبات صارمة علي المتعدين علي الأراضي الزراعية".

ثروة مصر الحقيقية في الأرض الزراعية

وأكد “الحديدي” لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا بالمساحات الزراعية إيمانا منه بأن ثروة مصر الحقيقية في الأرض الزراعية، لذلك لابد من الحفاظ عليها، فالرئيس السيسي حث على تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة؛ وذلك يؤكد حرصه علي تطوير وتنمية هذه المساحات الضخمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن زيادة المساحة المزروعة في توشكى يعني زيادة أكيدة في الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح عضو البرلمان، أن الأزمة العالمية الحالية أثبتت صواب رؤية القيادة السياسية وتوجيهاتها ومشاريعها الضخمة في مستقبل مصر الزراعي، والدلتا الجديدة وكلها مشاريع عملاقة، هدفها زيادة الانتاج الزراعي وزيادة الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة ظروف عالمية متقلبة، ونقص في السلع الأساسية والقمح .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكي بجنوب الوادي، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

واطلع الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية، موجهاً باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل.