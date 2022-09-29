عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيادة المساحات المزروعة في توشكى يعزز الأمن الغذائي

مشروع توشكي
مشروع توشكي

أشاد حمد الحديدي، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي الكبرى في متابعة باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في توشكى، قائلاً "يجب فرض عقوبات صارمة علي المتعدين علي الأراضي الزراعية".

 ثروة مصر الحقيقية في الأرض الزراعية

وأكد “الحديدي” لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا بالمساحات الزراعية إيمانا منه بأن ثروة مصر الحقيقية في الأرض الزراعية، لذلك لابد من الحفاظ عليها، فالرئيس السيسي حث على تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة؛ وذلك يؤكد حرصه علي تطوير وتنمية هذه المساحات الضخمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن زيادة المساحة المزروعة في توشكى يعني زيادة أكيدة في الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح عضو البرلمان، أن الأزمة العالمية الحالية أثبتت صواب رؤية القيادة السياسية وتوجيهاتها ومشاريعها الضخمة في مستقبل مصر الزراعي، والدلتا الجديدة وكلها مشاريع عملاقة، هدفها زيادة الانتاج الزراعي وزيادة الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة ظروف عالمية متقلبة، ونقص في السلع الأساسية والقمح . 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات".
 وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة  الرئيس لمستجدات  الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكي بجنوب الوادي، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

واطلع الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية، موجهاً  باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل.

الأراضى الزراعية مجلس النواب القيادة السياسية الامن الغذائي الانتاج الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

ترشيحاتنا

بعد جائزة نانت الفرنسي.. أرقام وبطولات مصطفى محمد محليا وأوروبيا

وزير السياحة والآثار وسفير فرنسا يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط 2 آخرين بأسيوط

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

بعد ظهور النتيجة.. إجراءات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

رضا حجازي يكشف تفاصيل مشروع حوكمة التعليم الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج شهيرة بالعقل الكبير.. تعرف عليها

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

رائحة الفم الكريهة مؤشر لأمراض كارثية.. تفاصيل

بجلسة تصوير مختلفة.. رضوى الشربيني تفاجىء الجمهور بظهورها| شاهد

فيديو

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

بنات النجوم بقوا عرايس.. ابنتا محمد رمضان وريهام حجاج أبرزهن| فيديوجراف

أزمة جديدة بسبب الدواجن وتوقعات صادمة للأسعار | تفاصيل

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ