عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مولد النبي بالميلادي 2022 .. موعده وأفضل طريقة للاحتفال به

مولد النبي بالميلادي
مولد النبي بالميلادي 2022

مولد النبي بالميلادي 2022.. تستعد الأمة العربية والإسلامية للاحتفال بذكرى مولد النبي بالميلادي 2022 والهجري 1444، حيث يعد مولد النبي احتفالًا كبيرًا لدى جموع المسلمين شرقُا وغربا، فهو كيوم عيد لما لهذا اليوم من تشريف.

وترجع أهمية الاحتفال بـ مولد النبي الذي يوافق يوم السبت الثامن من أكتوبر 2022، لكونه ذكرى مولد سيد ولد آدم ويحرص المسلمون كل عام على الاحتفال بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والـ 12 من شهر ربيع الأول هجريًا.

مولد النبي بالميلادي 2022

ويوافق مولد النبي بالميلادي هذا العام يوم 8 أكتوبر المقبل، فقد ترك لنا النبي صلى اله عليه وسلم العديد من المواقف التي نستلهم منها العبر، فنشم عبيرها ونسيمها، ونتذوق حلاوتها وطعمها، ويعتبر منها من يعتبر وينتهجها من يريد لتكون لنا جميعا الأسوة الحسنة فبها نتجنب العديد من المشكلات الأسرية والشخصية وفي حياتنا العامة يجب أن نتعلم من هذه المواقف خاصة في ذكرى المولد النبوي من باب العظة والعبرة والقدوة الحسنة.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

قال الشيخ عبدالقادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن سؤال حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف  يتكرر كل عام في تلك المناسبة، مشيرا إلى أن أبسط دليل على جواز الاحتفال لما سُئل النبي عن صيام الاثنين والخميس فقال ذاك يوم ولدت فيه وترفع فيه الأعمال إلى الله .

وأضاف الطويل خلال البث المباشر لموقع «صدى البلد»  أن المظهر السليم للاحتفال بالمولد النبوي هو إحياء الليالي بالقرآن والذكر، موضحا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يحتفل بيوم مولده بصيام كل يوم اثنين، وكذلك احتفل بصيام عاشوراء احتفالًا بنجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون.

واستشهد بما روي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: «سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ؟ قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رواه مسلم (1162).

عجوز في الجنة

كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويقابلهم بالابتسامة وكان لا يقول إلا حقًا وإن كان مازحًا، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة عجوز من الصحابيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة، فداعبها صلى الله عليه وسلم قائلًا: إن الجنة لا تدخلها عجوز، فانصرفت العجوز باكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول {إنَّا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكارًا} أي أنها حين تدخل الجنة سيعيد الله إليها شبابها وجمالها..» رواه الترمذي.

رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ.. البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية تزامنًا مع ذكرى مولد النبي

متى يبدأ شهر مولد النبي 2022 .. باقي 18 ساعة فاغتنمه

ولد الناقة 

جاء رجل من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه دابة يسافر عليها قائلًا: « احملني »، فأراد النبي أن يمازح الرجل ويطيب خاطره فقال له: إنا حاملوك على ولد الناقة، استغرب الرجل كيف يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولد الناقة ليركب عليه، فولد الناقة صغير ولا يتحمل مشقة الحمل والسفر، وإنما يتحمل هذه المشقة النوق الكبيرة فقط، فقال الرجل متعجبًا: وما أصنع بولد الناقة ! وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه سيعطيه ناقة كبيرة، فداعبه النبي قائلًا: وهل تلد الإبل إلا النوق؟!» رواه أبوداود.

طعام في الظلام

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن مامعنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة وعجب من فعالكما، فأنزل الله{ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون }» رواه البخاري ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مولد النبي مولد النبي بالميلادي مولد النبي بالميلادي 2022 ذكرى مولد النبي شهر ربيع الأول حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عجوز في الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. تطبيق غلق المحلات التجارية خلال ساعات |تفاصيل

ترشيحاتنا

12 مادة والنتيجة بالالوان|معلومات هامة عن نظام الدراسة لرابعة و خامسة ابتدائي

ضوابط التبرع بالأعضاء من شخص حي إلى آخر.. خالد الجندي يجيب

عالم أكثر عدلا.. بوتين يحذر من مذبحة دموية يشنها الغرب بالدول المستقلة

لم نستطع إنقاذه.. زوج شقيقة صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

لحل أزمة التدفئة.. وزراء فرنسا يلجأون لحيلة استبدال البدلات

بعد مصادرة 1000 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية..الحبس سنة عقوبة غش الأغذية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تبرعها بفستانها.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

وفاة 4 طلاب بكلية الطب.. حكاية ليلة حزينة وصراخ وعويل لأهالي الشرقية

نشرة المرأة| إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل.. ومشاهير أصيبوا بأمراض القلب أبرزهم هيثم أحمد زكي

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يضع روشتة لرفع المناعة

فيديو

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

بنات النجوم بقوا عرايس.. ابنتا محمد رمضان وريهام حجاج أبرزهن| فيديوجراف

أزمة جديدة بسبب الدواجن وتوقعات صادمة للأسعار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ