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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تطوير التدريب الطبي الأبرز..أهداف قانون انشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى

الاطباء
الاطباء

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن اهداف قانون انشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، الذي نصت مادتة رقم 1 علي أنه هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات وتعتبر إدارة الخدمات الطبية  العسكرية للقوات المسلحة أحد فروع المجلس.
 
يهدف القانون  إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي،  والتأهيل وتطوير  المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وله علي الأخص .

1-تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي  للأطباء والعاملين  فى مختلف التخصصات الطبية  ولخريجي الكليات الطبية والصحية  واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

2- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفةفى مجالات  التخصصات  ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
 

جمهورية مصر العربية الخدمات الطبية الخدمات الصحية ادارة الخدمات الطبية كليات الطب تحسين الخدمات

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