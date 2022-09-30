مكونين فقط.. اصنعي أرخص سناكس لأطفالك في المدرسة

إذا كنتي تبحثين عن سناكس لاولادك بالمدرسة تقدم لكي اليوم حلقات البصل المقرمشة
مكونات
هذه هي المكونات التي ستحتاجها لحلقات البصل المقرمشة هذه:
1 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح 1/4 بوصة
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة ملح
1 بيضة
1 كوب حليب أو حسب الحاجة
كوب بقسماط مطحون
ملح محنك حسب الرغبة
1 لتر زيت للقلي أو حسب الحاجة
سخني الزيت في مقلاة عميقة إلى 365 درجة فهرنهايت (185 درجة مئوية).
افصل شرائح البصل إلى حلقات ، واتركها جانبًا. في وعاء صغير ، اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح معًا.
اغمس شرائح البصل في خليط الدقيق حتى يتم تغطيتها بالكامل ؛ اجلس جانبا. اخفقي البيض والحليب في خليط الدقيق باستخدام شوكة.
اغمس الحلقات المطحونة بالدقيق في الخليط لتغطيتها ، ثم ضعها على رف سلكي لتصفيتها حتى يتوقف الخليط عن التساقط. يمكن وضع الرف السلكي فوق ورقة من رقائق الألومنيوم لتسهيل عملية التنظيف.