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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاريدو: أسعى لموسم مميز مع الإسماعيلي من أجل الجماهير

صدى البلد

شدد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الإسماعيلي على أنه يسعى لبدء الموسم الجديد بطريقة جيدة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق ذلك الهدف بالنسبة له ولجهازه المعاون واللاعبين والجماهير.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري المصري الممتاز يوم 15 أكتوبر المقبل، بناءً على الموعد المحدد من الاتحاد المصري لكرة القدم.

حوار جاريدو..

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وقال جاريدو في حوار نشره الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي على موقع "تويتر": "أنا سعيد لأني هنا وأعرف أنه نادي مهم جدًا ولديه الكثير من التاريخ ويلعب كرة جميلة، ونحن الآن فريق جديد بلاعبين جدد وفكر جديد".

وأضاف: "في فترة الاستعداد هناك الكثير من الأشياء للعمل عليها، ونحن أدينا الكثير من التمرينات، ونحن نتطلع لتطوير أداء الفريق خطوة بخطوة".

وواصل: "أعرف أن الإسماعيلي لديه جماهير كبيرة جدًا وأعتقد أنه شيء مهم جدًا أن يكون لدى النادي جماهير كبيرة وهذا يعطي قوة للنادي والمدير الفني وأيضًا للاعبين لكي يبذلوا كل ما في وسعهم".

واختتم: "الآن نحن نريد أن نلعب كرة جميلة ونبدأ الموسم بطريقة جيدة جدًا، لأن هذا مهم جدًا لي وللجهاز الفني وللجماهير وللاعبين سيكون ذلك دافع قوي لهم".

 

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