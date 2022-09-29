عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الفوضى وفرار المجندين.. بوتين يعلق على أخطاء التعبئة الجزئية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجب إصلاح كل الأخطاء التي رافقت عملية التعبئة الجزئية، وذلك في خضم الفوضى التي شابتها مع استدعاء 300 ألف روسي.

وشدد بوتين في كلمة اليوم الخميس، على أن التجنيد إجباري لذوي الخبرات العسكرية ويجب تنفيذ ذلك بصرامة، موجهاً أوامره إلى الادعاء العام بمتابعة التعبئة الجزئية.

وبموازاة ذلك، فتحت السلطات الروسية مزيدًا من مكاتب التجنيد العسكري قرب حدود روسيا في محاولة لاعتراض الفارين من روسيا برًا لتجنب استدعائهم للقتال في أوكرانيا.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فتح مكتب تجنيد جديد في منطقة ساراتوف، عند نقطة تفتيش أوزينكي على حدود روسيا مع كازاخستان، وفق ما قال مسؤولون إقليميون الخميس.

ومن المقرر أيضًا فتح مركز تجنيد آخر عند معبر حدودي في منطقة أستراخان، على الحدود مع كازاخستان، وفقا للإدارة المحلية.

عدد المجندين الفارين

وكانت المخابرات العسكرية البريطانية، قالت اليوم الخميس، في إحاطتها اليومية عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إن أعداد الأشخاص في سن التجنيد الذين غادروا البلاد منذ إعلان "التعبئة الجزئية" "تتجاوز حجم إجمالي قوة الغزو التي أرسلتها روسيا في فبراير 2022".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية عبر تويتر: "الأشخاص الأفضل الأثرى والمتعلمون أكثر من يمثل أولئك الذين يحاولون مغادرة روسيا.. عندما يقترن بجنود الاحتياط الذين يتم حشدهم، فمن المرجح أن يصبح التأثير الاقتصادي المحلي لانخفاض توافر العمالة وتسريع هجرة الأدمغة ذا أهمية متزايدة".

يشار إلى أن أكثر من 194 ألف روسي فروا إلى جورجيا وكازاخستان وفنلندا، معظمهم على متن سيارات أو دراجات أو على الأقدام، منذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي تعبئة جزئية لجنود الاحتياط.

الإعلان غدا.. لماذا يريد بوتين ضم الأراضي الأوكرانية؟

انهيار الإنترنت في الغرب.. بوتين يستعد لتوجيه ضربة قاصمة لـ أوروبا

الرئيس الروسى بوتين فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية استدعاء السلطات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

الفراخ هتموت من الجوع.. أزمة جديدة تضرب الثروة الداجنة بمصر| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي للمواطن أولوية رئاسية.. ونستهدف استصلاح 1.5 مليون فدان

في ذكري رحيله..مصطفى بكرى يعرض فيلما وثائقيا بعنوان "عبد الناصر..أيام خالية”

بوادر انقسام.. دولة أوروبية تهدد بمنع فرض عقوبات جديدة علي روسيا

السيطرة على حريق نشب بمصنع فوم بالعاشر من رمضان

زحام شديد وبكاء.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان صيدلي حلوان

مهرجان القاهرة السينمائي.. أمير رمسيس يكشف تفاصيل ورشة بيلا تار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ردت بعنف على منتقديها.. ياسمين عز قبل وبعد الشهرة | شاهد

أول رد من ياسمين عز على صورها قبل الشهرة | ما قالته غير متوقع

قبل أن يتحول لورم خبيث.. كيف تكتشف سرطان القولون

منع الميكروباص على الدائري.. شاهد آخر التجهيزات للاتوبيس الترددي

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي وجود نقص في الأرز والسكر| تفاصيل

شبيهة إلهام شاهين ليست الأولى.. شبيهات النجمات يثرن جدلا على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ