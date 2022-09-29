أبومازن يوجه بضرورة تطبيق القانون وتوفير الأمن والاستقرار لأبناء الشعب الفلسطيني

للقادة الامنيين والمحافظين..

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بقادة الأجهزة الأمنية، والمحافظين، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومساعد القائد العام، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق الحاج إسماعيل جبر.

واطلع عباس، من الحضور، على أوضاع المحافظات الفلسطينية، وما يقوم به قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظون، لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.

وأكد الرئيس ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة.

كما أطلع عباس الحضور على آخر المستجدات والجهود المبذولة على صعيد الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.