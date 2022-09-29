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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تشارك في الحرب؟.. حقيقة إعلان بيلاروس التعبئة العامة

الجيش البيلاروسي
الجيش البيلاروسي

علقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، اليوم الخميس، على أنباء إعلان التعبئة العامة في البلاد.

ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، هذه الأنباء بأنها “مزيفة”. 

وشدد ممثل هيئة الأركان العامة على أن "المفوضيات العسكرية منخرطة في أنشطتها اليومية. فهي تطالب بالخدمة العسكرية للدراسة وتوضيح أوراق الاعتماد وإرسالها أيضًا إلى الدورات التدريبية كجزء من التدريب العسكري".

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في بيلاروس أنه "في الوقت الحالي ، لا يتم تنفيذ إجراءات التعبئة في القوات المسلحة بالبلاد”.

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وشددت الإدارة العسكرية البيلاروسية على أنه "ليست هناك حاجة لتعبئة الجيش”.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن التعبئة الجزئية للجيش الروسي.

كما أعلن بوتين  أنه سيتم إرسال ما يصل إلى 300,000 جندي إضافي إلى خط المواجهة في محاولة للرد على الهجوم المضاد الأوكراني.

ومنذ ذلك الحين، فر الآلاف من الرجال من روسيا، حتى أن بعضهم لجأ إلى تدابير متطرفة مثل إطلاق النار على ضباط التجنيد في الجيش وإضرام النار في أنفسهم لتجنب إرسالهم للقتال.

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