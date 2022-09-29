رامي جمال يكشف عن سبب دعمه للمطرب النقاش

كشف الفنان رامي جمال، تفاصيل دعمه لـ المطرب النقاش أحمد سالم، قائلا:" صوت أحمد سالم أجبر الوطن العربي كله على احترامه ".

وقال رامي جمال في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون"، :"استفزيت من صوت أحمد سالم وعجبني جدا".

وتابع رامي جمال:" في ناس كتبت إني عايز أركب تريند وفي وقت نشر فيديو أحمد سالم مكنش حد شاف فيديو أحمد أصلا"، مضيفا:" قلت لمراتي الصوت ده حرام لو معملتلوش حاجة، والفنان هو صوت وقبول".

بسدد ديون

وأكمل رامي جمال:" أنا بسدد في أحمد سالم ديون ناس عملتهالي، وهو مش هياخد من رزقي حاجة ".

ولفت رامي جمال:" قلت لـ أحمد سالم إحنا هنعمل أغنيتين أغنية بيني وبينك وأغنية لوحدك، وقلته مش همضيك عقود احتكار"، مضيفا:" أتوقع إن أحمد سالم هيكسر الدنيا".