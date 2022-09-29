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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي جمال يكشف عن سبب دعمه للمطرب النقاش

رامي جمال والمطرب
رامي جمال والمطرب النقاش

كشف الفنان رامي جمال، تفاصيل دعمه لـ المطرب النقاش أحمد سالم، قائلا:"  صوت أحمد سالم أجبر الوطن العربي كله على احترامه ".

 

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رامي جمال عن أغنية اوعديني : رفضها حماقي وتامر حسني .. فيديو

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رامي جمال: توصلت لـ لحن أغنية حماقي وأنا باكل منقوشة

وقال رامي جمال في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون"، :"استفزيت من صوت أحمد سالم وعجبني جدا".

 

 وتابع رامي جمال:"  في ناس كتبت إني عايز أركب تريند وفي وقت نشر فيديو أحمد سالم مكنش حد شاف فيديو أحمد أصلا"، مضيفا:" قلت لمراتي الصوت ده حرام لو معملتلوش حاجة، والفنان هو صوت وقبول".

بسدد ديون 

وأكمل رامي جمال:" أنا بسدد في أحمد سالم ديون ناس عملتهالي، وهو مش هياخد من رزقي حاجة ".

 

ولفت رامي جمال:" قلت لـ أحمد سالم إحنا هنعمل أغنيتين أغنية بيني وبينك وأغنية لوحدك، وقلته مش همضيك عقود احتكار"، مضيفا:" أتوقع إن أحمد سالم هيكسر الدنيا".

 

رامي جمال أمير كرارة سهرانين اخبار التوك شو أحمد سالم

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