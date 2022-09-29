تفاصيل أغاني مسلسل «دوبامين»

ينتظر الجمهور عرض مسلسل "دوبامين"، للفنانة ريم مصطفى، يوم السبت 1 اكتوبر على شاشة قناة "cbc"، خلال الفترة المقبلة.

ويقدم أغنية تتر مسلسل "دوبامين"، المطرب والملحن هيثم نبيل، وكذلك يقدم أغنية آخرى بالعمل ويشارك في لحن أغنية ثالثة للمطربة سلمى عادل.

1- حكاوي الحب غناء ولحن هيثم نبيل كلمات : سارة سعيد

2- قلبك سكت غناء ولحن هيثم نبيل كلمات : كريم سامي

3- يا صدمة قلبي غناء سلمي عادل كلمات : سارة سعيد لحن : هيثم نبيل

الأغاني من توزيع : زووم، إنتاج شركة ايمالاين، تصوير و إخراج : رؤوف عبد العزيز".



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 ، عن قصة من تأليف محمد جلال، و تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي و احمد بلال و حليم بركات و اسراء رخا و من إنتاج شركة ايمالاين للمنتجة إيمان أبو الدهب.