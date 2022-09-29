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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل أغاني مسلسل «دوبامين»

هيثم نبيل
هيثم نبيل

ينتظر الجمهور عرض مسلسل "دوبامين"، للفنانة ريم مصطفى، يوم السبت 1 اكتوبر على شاشة قناة "cbc"، خلال الفترة المقبلة.

ويقدم أغنية تتر مسلسل "دوبامين"، المطرب والملحن هيثم نبيل، وكذلك يقدم أغنية آخرى بالعمل ويشارك في لحن أغنية ثالثة للمطربة سلمى عادل.
1- حكاوي الحب غناء ولحن هيثم نبيل كلمات : سارة سعيد
2- قلبك سكت غناء ولحن هيثم نبيل كلمات : كريم سامي
3- يا صدمة قلبي غناء سلمي عادل كلمات : سارة سعيد لحن : هيثم نبيل
الأغاني من توزيع : زووم، إنتاج شركة ايمالاين، تصوير و إخراج : رؤوف عبد العزيز".

أحمد بلال يقتحم مجال التمثيل بمسلسل "دوبامين"

إيمالاين تطرح البرومو الرسمى لمسلسل دوبامين


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 ، عن قصة من تأليف محمد جلال، و تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي و احمد بلال و حليم بركات و اسراء رخا  و من إنتاج شركة ايمالاين للمنتجة إيمان أبو الدهب.

مصطفى قمر ريم مصطفي أحمد بلال محمد كيلاني بسنت شوقي مسلسلات

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