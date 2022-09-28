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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمالاين تطرح البرومو الرسمى لمسلسل دوبامين

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل دوبامين البرومو الرسمى على حسابها الشخصى على فيسبوك، وقد سيطر عليه جانب من الغموض والتشويق والاثارة، و من المقرر عرضه عبر شاشة قنوات CBC يوم  السبت 1 أكتوبر المقبل وكذلك على منصة VIU.
 

يظهر في البرومو أبطال العمل مع لقطات سريعة تستعرض أهم القضايا التي يناقشها العمل والتي تدور حول قصة المسلسل حول أحداث حقيقية، ويتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم "السوشيال ميديا"، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 ، عن قصة من تأليف محمد جلال، و تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي و احمد بلال و حليم بركات و اسراء رخا  و من إنتاج شركة ايمالاين.


شركة ايمالاين المنتجة لمسلسل سوشيال الذى عرض عبر شبكة قنوات الحياة وحقق نسبة مشاهدات عالية و نجاح كبير وقت عرضه وشارك فى بطولته كل من أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، تامر فرج، جيهان خليل، عابد عنانى، إسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

ميرنا نور الدين بسنت شوقي محمد كيلاني ريم مصطفي الراب شاهين عبدالعزيز مخيون مسلسل دوبامين

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