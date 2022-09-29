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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زكي القاضي: المساهمة الشعبية في الحوار الوطني مهمة..فيديو

زكي القاضي ، المقرر
زكي القاضي ، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني

أكد زكي القاضي ، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدعوة للحوار الوطني تمت بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه سيتم الإستماع لكافة الأراء المؤيدة والمعارضة.

وقال زكي القاضي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن المساهمة الشعبية في الحوار الوطني مهمة ولدينا دور لجمع واستيعاب تلك المقترحات 

 

وتابع  المقرر المساعد للجنة الشباب بالحور الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن أولويات اللجنة ستكون إعطاء المساحة الكاملة للآراء، والرؤى المختلفة للشباب، مسترسلا: "رئيس الجمهورية منتظر من اللجنة الآراء لتعزيز مسار لدولة المصرية ".

 

منصة واحدة

وأشار زكي القاضي إلى أن الحوار الوطني منصة عريضة تستوعب كافة الآراء، وتجميع المعارضين والمؤيدين على منصة واحدة في كافة اللجان.

 

زكي القاضي تنسيقية شباب الاحزاب الحوار الوطني رئيس الجمهورية مصر

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