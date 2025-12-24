محكمة النقض تشارك في ورشة عمل حول "ضوابط تقدير العقوبة" بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية

أعلنت محكمة النقض أنه في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع الأكاديمي، شاركت ادارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض برئاسة المستشار/ محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس ادارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض في تنظيم ورشة عمل متخصصة يوم الثلاثاء ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥، بعنوان "نظام العقوبة في القانون الجنائي المصري مقارنة بالنظام الإنجليزي" وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.

وقد شهدت الورشة حضورًا رفيع المستوى من قضاة محكمة النقض وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض والنيابة العامة لدى محكمة النقض إلى عدد من القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وعدد من طلبة الكلية. وتناولت الجلسات التي أدار مناقشاتها الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة عميد الكلية، سلطة القاضي التقديرية في تحديد العقوبة والضوابط التي تحكمها في الجنايات والجنح ودور محكمة النقض في الرقابة على هذه السلطة وذلك بالمقارنة مع النظام القضائي الإنجليزي.

هذا وقد اتسمت ورشة العمل بالثراء في المناقشات والتي تعكس اهمية الموضوع الذي تتناوله الورشة وكذا أهمية الشراكة بين القضاء والجامعات المصرية.