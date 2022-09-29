رامي جمال: شاعر مصري شهير سبب رفضي في ستار ميكر

كشف الفنان رامي جمال، تفاصيل رفضه من لجنة التحكيم أثناء مشاركته في برنامج " ستار ميكر "، منذ سنوات طويلة .



وقال رامي جمال في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون"، :" بدأت الغناء منذ الطفولة وأنا عارف حجم موهبتي ودايما عندي الإيمان إني هحقق نجاحات كثيرة ".

وتابع رامي جمال:" عضو لجنة التحكيم بهاء الدين محمد في ستار ميكر قالي ساعتها شوف أي حاجة غير المزيكا ".

واكمل رامي جمال:" لما نجحت وحقق نجاحات في الموسيقى والغناء، بهاء الدين محمد قالي عايزين نشتغل مع بعد وفكرته ساعتها إني نفس الشخص اللي رفضه منذ سنوات طويلة ".