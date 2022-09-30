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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صادق ومحبوب.. نادية الجندي تكشف مواصفات فتى أحلامها

نادي الجندي
نادي الجندي

 

حلت الفنانة القديرة نادية الجندي، ضيفة على الإعلامية "اسما ابراهيم" في برنامجها "حبر سري" المذاع عبر قناة  القاهرة والناس مساء اليوم.

وكشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل مثيرة للغاية عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بالشائعات.

كما قامت الفنانة نادية الجندي بالإجابة على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.

وعند سؤالها عن رأيها في شائعات ارتباطها قالت: "الشائعات كترت حواليا اوي الفترة اللي فاتت بخصوص الارتباط والجواز".

واضافت: "هو بغض النظر عن اني مش ببص للشائعات دي ولا بتشغلني بس ليه لا ليه متجوزش ومرتبطش".

وأكملت: "انا كمان مش بس مش عندي مانع اني اتجوز في الوقت الحالي انا كمان عندي مواصفات لفتى احلامي".

وأعلنت مواصفات فتى أحلامها قائلة:

"لازم يكون راجل واحس أنه اد المسؤولية".

"لازم احس بالحنان والأمان والصدق معاه".

"لازم يكون محبوب بين الناس عشان اقدر اعيش معاه".

وأشارت: "انا عارفة أن الصفات دي مش موجودة في الزمن بتاعنا دا".

وأوضحت: "بالنسبة لي في مواصفات تانية للراجل غير سنه".

وواصلت: "عادي جدا لو اتجوزت حد اصغر مني لان مفيش قانون بيحط سن معين بين الراجل والست".

نادية الجندي الراجل والست الشائعات القاهرة والناس أسما إبراهيم

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