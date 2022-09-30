أسرار لأول مرة.. وفاء مكي ترفض العمل مع محمد رمضان.. وتبكي بسبب هشام سليم

حلت الفنانة وفاء مكي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".

تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، قائلة: "علشان اشتغل لازم أجيب وقت، وأنا معنديش الوقت، لأني دائما مع ابني، وأحيانا اضطر أصحى الفجر وأنام ساعتين فقط من أجله".

وأضافت : "ابني مسئول مني مسئولية كاملة"، لافته: "شكله حلو شبهي وشعره مسبسب وجاله بطولة فيلم ورفضه".



وفاء مكي تفجر مفاجأة عن سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

كشفت الفنانة وفاء مكي عن سبب رفضها عمل فني مع الفنان محمد رمضان منذ أسبوعين، قائلة: "الفيلم كان مع محمد رمضان، ومدير الإنتاج كلمني وتحدثت معه".

وأضافت مكي: "أنا عملت اسم، واحتاج أن أعمل حاليا نظرا لظروف الحياة، لذلك احتاج فلوس"، موضحة: "أنا مش لسه حد هيكتشفني كوفاء مكي، ولم نتفق ماديا على الفيلم".

وأشارت الفنانة وفاء مكي: "أجر الفيلم معجبنيش لذلك اعتذرت"، متابعة: "الفيلم كان اسمه ع الزيرو، وكل شيء نصيب".



وفاء مكي تكشف سرًا في حياتها

قالت الفنانة وفاء مكي، إنها كانت في وقت من الأوقات فتاة أحلام جيل كامل، لافته: "كان فيه واحد بيجيلي كل يوم تحت البيت، وكنت بخاف أفتح الباب بسببه، ودا ينطبق عليه مثل لو ملكت العالم لتمنيت الركوع تحت قدميك".

وأضافت ،: "كان بيجي تحت البيت علشان يشوفني، ولم يكن مصري كان ملياردير عربي"، مشيرة: "ناس كثيرة طلبوا مني أسيب الفن علشان اتجوزهم:، مؤكدة: "الزواج نصيب ولم أندم مطلقا".



وفاء مكي: كنت صاحبة أعلى أجر بالدراما في التسعينيات

قالت الفنانة وفاء مكي، إنها كانت صاحبة أعلى أجر في الدراما في التسعينيات، معقبة: "جه عليا وقت كنت بأخذ أعلى أجر".

وأضافت : "أعلى أجر أخذته 5 آلاف جنيه"، لافتة: "كنت دائما أعلى نسبة بيع وتوزيع في المجلات والجرائد".

وأشارت الفنانة وفاء مكي،: "حصلت في مسلسل الراية البيضا على 700 جنيه وكان في أول التسعينات"، موضحة: "زمان مكنش فيه الأجور العالية والملايين اللي بتتاخد وأنا معنديش ثروة من التسعينيات ولكن ساعتها مكنش فيه التزامات".





وفاء مكي تبكي على الهواء بسبب هشام سليم

دخلت الفنانة وفاء مكي في موجة بكاء شديدة على الهواء بسبب الفنان الراحل هشام سليم، قائلة: "بهدلوه في آخر أيامه وقهروه على بناته".

وأضافت: "أنا وهشام سليم قعدنا فترة طويلة وسافرنا مع بعض وعيشنا مع بعض ما بين القاهرة وإسكندرية والأردن وكانت أخلاقه جميلة وشخص جميل وكويس ومن جواه في حاله، وزعلانة عشان البهدلة اللي حصلت في الأخر".

محدش كان حاسس

واسترسلت: "أيه اللي حصل عشان يعملوا معاه كدة ويتكلموا عن ابنه، دا كان انسان جدع وخير وبيعمل حاجات حلوة محدش كان حاسس".





وفاء مكي : الرجالة كانوا بيتخانقوا عليا

قالت الفنانة وفاء مكي، إنه لم يكن لديها وقت للحب، لافتة: "ناس كبار طلبوا أسيب الفن وأتجوزهم وعرضوا عليا ملايين، ولكن دا نصيب في النهاية".

وأشار: "لو رجع بيا الزمن هاخد الفلوس وأتجوز لأن فلوس الفن معملتش بيها حاجة وابني والده توفاه الله".

كنت مغيبة



وأعربت الفنانة وفاء مكي عن ندمها لعدم زواجها واهتمامها بالفن، مؤكدة أنها لو عاد بها الزمن كانت ستتزوج بعد وفاة زوجها، موضحة: "أنا غلطت بس ملقتش حد يوعيني وأنا كنت مغيبة لدرجة مش بفتكر عملت كام عمل والعمر سرقني والرجالة كانوا بيتخانقوا عليا ولحقت أجيب عيل قبل القطر ما يفوتني".





تعليق ناري لوفاء مكي عن الحجاب

كشفت الفنانة وفاء مكي سبب ظهورها بالحجاب في أحد البرامج، مؤكدة: "الحجاب لا عيب ولا سُبه".

وأوضحت: "كنت في برنامج ديني وكنا بنصور في مصر الجديدة وقعدت أدور على إيشارب لأنهم قالولي لازم حجاب عشان فيه شيخ وقرآن وقعدت ألف بالعربية لحد ما اشتريت حجاب؛ احتراما لهيبة الشيخ".

مش عيب ولا حرام

وأكدت: "الشيخ طلب مني ألبس إيشارب احتراما للحديث والقرآن"، مردفة: "أنا لم أتحجب مش عيب ولا حرام ولا قلة أدب، لكن أنا متحجبتش".





وفاء مكي تتحدث لأول مرة عن سجنها بسبب تعذيب خادمتين

تحدثت الفنانة وفاء مكي، أزمة سجنها بتهمة تعذيب خادمتين، قائلة: "لكل جواد كبوة ولابد من أن الحياة تعلمك لكي تتمكني من الوقوف على قدمك لكي تكوني إنسانة قوية".

وأضافت: "الله له حكمة في ما حدث"، لافتة: "عندي خادمات بيساعدوني دلوقتي في البيت، والحكاية دي بقالها 20 سنة وأكتر".

وأشارت: "التكنولوجيا حاليا جعلت الناس تفهم الموضوعات بطريقة سريعة وسهلة، ولما حد بيتكلم بقوله دا موضوع ملهوش لازمة ولما بفتكر بقول إيه التهريج دا؟ وبضحك، ولكني اقتنعت أن اللي حصلي له حكمة يعلمها الله والضربة اللي مش بتقتل بتقوي".





وفاء مكي ترد على سبب زيادة وزنها

علقت الفنانة وفاء مكي على زيادة وزنها قائلة،: "عظمي عريض وجسمي كله تلال وهضاب"، لتعلق الإعلامية ياسمين عز، قائله: "طول عمرك بطاية".

وفاء مكي ترد على سبب غيابها الفني

تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، قائله: "علشان اشتغل لازم أجيب وقت، وأنا معنديش الوقت، لأني دائما مع ابني، وأحيانا اضطر أصحى الفجر وأنام ساعتين فقط من أجله".

وأضافت الفنانة وفاء مكي،: "ابني مسئول مني مسئولية كاملة"، لافته: "شكله حلو شبهي وشعره مسبسب وجاله بطولة فيلم ورفضه".

