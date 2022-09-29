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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

700 جنيه.. وفاء مكي: كنت صاحبة أعلى أجر بالدراما في التسعينيات

وفاء مكي
وفاء مكي

حلت الفنانة وفاء مكي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".

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وقالت الفنانة وفاء مكي، إنها كانت صاحبة أعلى أجر في الدراما في التسعينيات، معقبة: "جه عليا وقت كنت بأخذ أعلى أجر".

 

وأضافت الفنانة وفاء مكي، : "أعلى أجر أخذته 5 آلاف جنيه"، لافتة: "كنت دائما أعلى نسبة بيع وتوزيع في المجلات والجرائد".

 

وأشارت الفنانة وفاء مكي،: "حصلت في مسلسل الراية البيضا على 700 جنيه وكان في أول التسعينات"، موضحة: "زمان مكنش فيه الأجور العالية والملايين اللي بتتاخد وأنا معنديش ثروة من التسعينيات ولكن ساعتها مكنش فيه التزامات".
 

700 جنيها وفاء مكى الفنانة وفاء مكي الاعلامية ياسمين عز ياسمين عز كلام الناس

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