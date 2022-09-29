700 جنيه.. وفاء مكي: كنت صاحبة أعلى أجر بالدراما في التسعينيات

حلت الفنانة وفاء مكي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".

وقالت الفنانة وفاء مكي، إنها كانت صاحبة أعلى أجر في الدراما في التسعينيات، معقبة: "جه عليا وقت كنت بأخذ أعلى أجر".

وأضافت الفنانة وفاء مكي، : "أعلى أجر أخذته 5 آلاف جنيه"، لافتة: "كنت دائما أعلى نسبة بيع وتوزيع في المجلات والجرائد".

وأشارت الفنانة وفاء مكي،: "حصلت في مسلسل الراية البيضا على 700 جنيه وكان في أول التسعينات"، موضحة: "زمان مكنش فيه الأجور العالية والملايين اللي بتتاخد وأنا معنديش ثروة من التسعينيات ولكن ساعتها مكنش فيه التزامات".

