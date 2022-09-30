نادية الجندي: كنت صارمة في تربية ابني هشام وأتمنى لو أنجبت غيره

حلت الفنانة القديرة نادية الجندي، ضيفة على الإعلامية "اسما ابراهيم" في برنامجها "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس مساء اليوم.

وكشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل مثيرة للغاية عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بابنها الوحيد هشام.

كما قامت الفنانة نادية الجندي بالإجابة على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.

وعند سؤالها عن ابنها هشام وكيف استطاعت أن تربيه قالت: "كنت صارمة جدا في تربية ابني الوحيد هشام".



واضافت: "وكنت أتمنى أن انجب أكثر من ابن لي، متابعة:"نجوميتي عمرها مأثرت على تربيتي لابني".



وأشارت: "وبالرغم أن باباه نجم كبير ومامته كمان كدا الا انه لم يكن متدلع"، مضيفة:"لم ابعد ابني عن التمثيل ولكني تركتله حرية التصرف والاختيار".