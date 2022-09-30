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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: أرشح هذا اللاعب لخلافة معلول بالفريق

صدى البلد

أكد رامي سعيد، لاعب الأهلي الأسبق، احتياج الفريق الأحمر للتعاقد مع ظهير أيسر لخلافة التونسي علي معلول خلال الفترة المقبلة.


وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " كان يجب على الأهلي التعاقد مع ظهير أيسر كبديل لعلي معلول الذي يتقدم في السن ومن الممكن أن يتراجع مستواه خلال الفترة المقبلة".


وتابع: "أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع ظهير أيسر، وهناك العديد من الأظهرة المميزين في الدوري المصري".

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وأتم: "أرشح للأهلي التعاقد مع الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم ظهير أيسر فريق فيوتشر لخلافة معلول بالجبهة اليسرى في الأهلي".

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