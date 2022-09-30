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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لتقليل معاناه الناس.. "مصر بلا مرض" تقدم قوافل طبية لخدمة المواطنين|فيديو

الدكتورة مارينا نبيل
الدكتورة مارينا نبيل

قالت الدكتورة مارينا نبيل مسؤوله القوافل الطبية من مؤسسة مصر بلا مرض؛ إن المؤسسة بدأت منذ مدة بالإنتشار في القرى والمناطق العشوائية من خلال مجموعة من الأطباء المتطوعين مع القليل من الأجهزة الطبية ومن هنا جاءت فكرة العيادات المتنقله والمؤسسه نهتم بجوده الخدمة كما تهتم بزياده عدد متلقين الخدمة.

أضافت مارينا نبيل خلال لقائها في برنامج "حكاوي طبية" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامية سالي سمير؛ أن هذه الفكره تطبيقات لتقليل المعاناه على الناس المقيمين في المناطق النائيه قبل مبادرات حياة كريمة والتي أعادت الحياة لأهالي للقرى.

أوضحت مسؤلة القوافل الطبية، أن المؤسسة لديها خيام مكيفه للاطباء كذلك عربات تتوافر بها جميع أجهزه البصريات المتاحه فأكبر المراكز العيون؛ مضيفة ان جميع التخصصات متاحة وكل طبيب يحتاج للكشف بالأجهزة يكون بالسيارة أما غير ذلك يكون داخل الخيام.

أشارت مارينا أن الوزارات تتعاون مع المؤسسه في أوقات ومحافظات مختلفه من خلال توفير مراكز الشباب وخاصه وزاره التضامن بجانب وزاره الصحه توفر اتفاقيات مع اماكن مختلفه لتوفير مباني بعدد حجرات معينه لتجهيزها وجعلها مناسبة للكشف في تخصصات محدده.

مصر بلا مرض مارينا نبيل حكاوي طبية صدى البلد سالي سمير

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