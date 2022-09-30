نادية الجندي تكشف مواصفات فتي أحلامها ..وسر خلافها مع الزعيم عادل إمام

حلت الفنانة القديرة نادية الجندي، ضيفة على الإعلامية "اسما ابراهيم" في برنامجها "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس مساء اليوم.

كنت صارمة في تربية ابني

وكشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل مثيرة للغاية عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بابنها الوحيد هشام.

وأجابت الفنانة على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.

وعند سؤالها عن ابنها هشام وكيف استطاعت أن تربيته قالت: "كنت صارمة جدا في تربية ابني الوحيد هشام".



واضافت: "وكنت أتمنى أن أنجب أكثر من ابن لي، متابعة:"نجوميتي عمرها مأثرت على تربيتي لابني".



وأشارت: "وبالرغم أن باباه نجم كبير ومامته كمان كدا إلا أنه لم يكن متدلع"، مضيفة:"لم أبعد ابني عن التمثيل ولكني تركت له حرية التصرف والاختيار".

عمري ما هعتزل الفن

وعند سؤالها عن حقيقة اعتزالها قالت: "أنا من غير الفن لا أسوى شيء، متابعة:" "الفن بالنسبة لي هو الغذاء الروحي"

وأكملت: "عمري ما هعتزل الفن تماما في الوقت الحالي فأنا نشيطة جدا، معقبة:""اعتزالي الفن مثل السمكة اللي بتطلع من الماية".

وأعلنت: "ممكن في حالة واحدة بس اني اعتزل وهي لما جمهوري يبقى مش راضي عن أعمالي".

وواصلت: "حب جمهوري ليا هو القوة والدفعة اللي بتخليني دائما للأمام".

اختلافي مع عادل إمام

وعند سؤالها عن اختلافها عادل إمام قالت: "مفيش اي صحة لاختلافي مع عادل امام على ظهور اسمنا قبل بعض".

واضافت: "فيلم ٥ باب أعظم فيلم عملته في كل أعمالي وكل اللي كانوا في الفيلم كانوا متعاونين جدا".

واكملت: "عادل إمام كان بيقعد معانا في أوقات غير اللي كان بيصور فيها وكان بيقولنا عشان أنا بحبكم".

وواصلت: "علاقتي بعادل إمام قوية جدا والفيلم نجح لأن الكل كان ايد واحدة".

واعلنت: "فيلم ٥ باب من أنجح الأفلام العربية حينها والفيلم وصل لكل القلوب بطريقة كبيرة اوي".

مواصفات فتى أحلامها

وعند سؤالها عن رأيها في شائعات ارتباطها قالت: "الشائعات كترت حواليا اوي الفترة اللي فاتت بخصوص الارتباط والجواز".

واضافت: "هو بغض النظر عن اني مش ببص للشائعات دي ولا بتشغلني بس ليه لا ليه متجوزش ومرتبطش".

وأكملت: "انا كمان مش بس مش عندي مانع اني اتجوز في الوقت الحالي انا كمان عندي مواصفات لفتى أحلامي".

وأعلنت مواصفات فتى أحلامها قائلة:

"لازم يكون راجل واحس أنه اد المسؤولية".

"لازم احس بالحنان والأمان والصدق معاه".

"لازم يكون محبوب بين الناس عشان اقدر اعيش معاه".

وأشارت: "انا عارفة أن الصفات دي مش موجودة في الزمن بتاعنا دا".

وأوضحت: "بالنسبة لي في مواصفات تانية للراجل غير سنه".

وواصلت: "عادي جدا لو اتجوزت حد اصغر مني لان مفيش قانون بيحط سن معين بين الراجل والست".

محمد مختار لولايا مكنش قدر ينجح

وعند سؤالها عن علاقتها بالمنتج محمد مختار قالت: "لولايا أنا لم يكن المنتج محمد مختار ناجح".

وأضافت: "أنا ومحمد بنكمل بعض في شغلنا ونجاحنا".

واكدت: "انا زوجة مطيعة جدا في بيتي ومع جوزي ولازم افصل شخصيتي في التمثيل عن شخصيتي في بيتي".

واوضحت: "انا لما اتعرفت على محمد مختار كنت أنتجت لنفسي قبل كدا 3 افلام ناجحين جدا".

وأشارت: "ودا كان مخلي حظه حلو معايا لاني دخلت وعلمته وصبرت عليه في الإنتاج".

واكملت: "اديت لمحمد مختار كل خبرتي في الإنتاج ونجح بيها".

وواصلت: "مليش دعوة محمد مختار عمل لرانيا يوسف فيلم ولا لا".

وأشارت: "هو المسؤول عن اختياره يعمل لمين فيلم وميعملش لمين هو فاهم كويس اوي الشخصية اللي قدامه".