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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بهيمنتها على العالم باتت محدودة

نيكولاي باتروشيف
نيكولاي باتروشيف

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن قدرة الولايات المتحدة في الحفاظ على هيمنتها تصبح محدودة أكثر فأكثر، لكن واشنطن تحاول جاهدة إثارة الوضع في مختلف البلدان.

وقال باتروشيف، خلال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الأجهزة الأمنية ووكالات الاستخبارات في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة: “اليوم من الواضح أن قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأيديولوجية أصبحت محدودة بشكل متزايد. وفي ظل هذه الظروف، تنطلق السلطات الأميركية من حقيقة أن أي عمل لتعزيز نفوذها يجب أن يتم دون تحويل موارد كبيرة وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. وينطبق هذا أيضًا على تنظيم الثورات الملونة للإطاحة بالأنظمة غير المرغوبة “، وفقا لوكالة ”سبوتنيك” الروسية.

ويعقد في موسكو اللقاء الثامن عشر لاجتماع رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

ويشارك في اللقاء، إضافة إلى روسيا وفود من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

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