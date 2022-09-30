كامل أبو علي ينفي إيقاف المصري عن القيد

أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إيقاف المصري عن قيد لاعبيه على نظام انتقالات اللاعبين الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" والمعروف بإسم TMS ، مؤكدًا أن مجلس الإدارة نجح في التعامل بنجاح مع عدد من الملفات ومن أهمها:



سداد مبلغ 130 الف دولار وهي المستحقات المتأخرة لنادي الوداد البيضاوي المغربي في صفقة اللاعب كازادي كاسينجو.

وسداد مبلغ 27 ألف فرنك سويسري كرسوم استئناف للجنة شئون اللاعبين بالفيفا وذلك في ملف اللاعب التونسي رامي البدوي.

وسداد 32 ألف فرنك سويسري كرسوم قضائية متأخرة واجبة السداد على النادي المصري.

إنهاء التعاقد بالتراضي مع اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو بعد حصوله على مبلغ مالي.

سداد المستحقات المتأخرة للاعب النيجيري أوستين أموتو وإنهاء عقده.

التفاوض ما زال جاريًا مع التونسي معين الشعباني المدير الفني الأسبق للمصري لإنهاء أزمة مستحقاته لدى النادي والبالغة 275 ألف دولار.