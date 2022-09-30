ولد في مصر.. نيوكاسل يعلن تعاقده مع قرنق كوال

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الأسترالي قرنق كوال، قادما من نادي سنترال كوست مارينرز.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "أنهى نيوكاسل يونايتد اتفاقًا يقضي بانضمام المهاجم الأسترالي قرنق كوال إلى نادينا من نادي سنترال كوست مارينرز، في يناير 2023".

أضاف بيان نيوكاسل: "اجتذب اللاعب الواعد البالغ من العمر 18 عامًا، والذي ظهر لأول مرة دوليًا مع منتخب أستراليا ضد نيوزيلندا الأسبوع الماضي، اهتمام عدد من الأندية البارزة لكنه اختار الانتقال إلى سانت جيمس بارك".

✍️ #NUFC have finalised an agreement which will see Garang Kuol join from @CCMariners in January 2023.



Welcome to Newcastle United, Garang! 🇦🇺 — Newcastle United FC (@NUFC) September 30, 2022

ولد في مصر

تابع بيان نيوكاسل: "ولد قرنق كوال في مصر، وانتقل إلى أستراليا مع أسرته كلاجئ وانضم إلى فريق الشباب بنادي مارينرز الأسترالي في يناير 2021.

يذكر أن قرنق كوال ولد في مصر عام 2004 لأب وأم لاجئين من جنوب السودان، ثم هاجر إلى أستراليا رفقة عائلته في سن السادسة.