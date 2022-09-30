لن يقل عن 2700 جنيه.. تفاصيل رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

قدم مذيع موقع صدى البلد الإخباري، أحمد دياب، تغطية إخبارية عن زيادة الحد الأدني للأجور.

وفي الفيديو التالي، يرصد موقع صدى البلد، أهم تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور.

ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 2700 جنيه.

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ووفقا لقرار “التخطيط”، تكون العلاوة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه، والمثبت في استمارة 2 تأمينات.

وفي ديسمبر الماضي، قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، لأول مرة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير الجاري 2022 بواقع 2400 جنيه، على أن يتم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة ممن طلبوا الاستثناء لحين دراسة أوضاعهم المالية.