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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

احذروا الفريق المفاجأة.. ماذا ينتظر الزمالك في الدور القادم بدوري أبطال أفريقيا؟

الزمالك
الزمالك

يستعد الزمالك بقيادة فيريرا لمواجهة فريق فلامبو البوروندي في ذهاب الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد 9 أكتوبر المقبل، في تمام الثالثة عصرًا، في أحد ملاعب تنزانيا.

فيما يقام لقاء العودة بمصر على ستاد القاهرة الدولي أحد أيام 14-16 من الشهر نفسه.. فماذا ينتظر الزمالك في هذه المواجهة؟

مباراة الزمالك المقبلة

يواجه الزمالك فريقا صعبا خلال مواجهته الأفريقية المقبلة، وإن كانت الأرقام ترجح كفة الفريق الأبيض، إلا أن فريق فلامبو البوروندي ليس بالخصم السهل، حيث تمكن من تحقيق المفاجأة في مشاركته الإفريقية الأولى له حتى الآن، بعدما أقصى فريق الاتحاد الليبي من دور الـ 64 لبطولة دوري الأبطال.

وفاز فلامبو البوروندي في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ثم خسر إيابًا بهدفين مقابل هدف، ليستغل أفضلية الهدف خارج الأرض، ويحقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل لدور الـ 32 ومواجهة فريق الزمالك.

من هو فريق فلامبو البوروندي؟

تأسس فريق فلامبو دو سنتر عام 2016، وبدأ رحلته من الدرجة الأدنى في بوروندي، قبل أن ينجح في الصعود إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى موسم 2017-2018.

وتوج فلامبو البوروندي بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي 2021-2022، حيث لم يحتاج سوى 4 مواسم فقط لمنصات التتويج في بوروندي.

ونجح فلامبو في حصد بطولة الدوري البوروندي بعد منافسة شرسة، حيث حسم اللقب بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه، ليسجل المشاركة الأولى له ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

احذروا الفريق المفاجأة

وحذر العديد من النقاد ومحللي الكرة من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة، حيث أكد أمير عزمي مجاهد، لاعب نادي الزمالك الأسبق، بطل الدوري البوروندي فريق قوي نجح في إقصاء الاتحاد الليبي من البطولة عقب المباراة التي جمعتهما في الدور التمهيدي من البطولة، وهو ما يجب الحذر منه.

وأضاف عزمي في تصريحات تلفزيونية، أن الفريق عليه أن يكون مستعدًا لخوض مباراة جيدة في لقاء الذهاب، والتحضير للظروف الصعبة التي ستواجه الفريق من ارتفاع درجات الحراراة وسوء أرضية الملعب.

وكان قد تأهل فريق الزمالك لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على إيليكت سبورت التشادي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي للبطولة، بعدما سبق وفاز الأبيض بهدفين في لقاء الذهاب ليتأهل لمواجهة فلامبو البوروندي في الدور التالي.

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