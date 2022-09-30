استعدادا لبطل بوروندي.. تدريبات تأهيلية وبدنية لـ لاعبي الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

واستمرت الفقرة التأهيلية والبدنية لمدة 20 دقيقة، ركز خلالها الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين من خلال أداء تدريبات باستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة لذلك.

وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، والذي حرص على منح اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال الحصة التأهيلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.