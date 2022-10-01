ادعي لي إني أموت.. رسائل مروة على قبر زوجها تثير تعاطف الناس

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد رسائل يومية مبكية من زوجة على قبر زوجها، والتي تؤكد أنه كان هناك قصة حب جارفة جمعت بينهما.



وأوضح التقرير أن مقتطفات من رسائل مبكية كتبها مصرية تدعى "مروة"، والمرسل إليه هو زوجها المتوفي، ومنها "مستنياك تعال خدني".. "مشتاق ليك وأحبك كثيرا".. "استأذنك عايزة أروح بيت أهلي".

وأشار التقرير أن مروة تكتب هذه الرسائل يوميا منذ نحو 3 أشهر على سور مقابر في منطقة الفسطاط جنوب القاهرة حيث يرقد زوجها.

رسائل مروة لزوجها المتوفي

قصة حب جارفة

وتابع التقرير أن مروة تكتب رسائلها وتختمها بكلمة "بحبك"، لافتا إلى أن الرسائل أظهرت أن "قصة حب جارفة" جمعت الزوجين حيث أن مروة تخاطبه كما لو أنه حي وتشرح تفاصيل يومها وماذا فعلت.

وأكمل التقرير أن هذه الرسالة أثارت قلق من قرأها وهي "ادعي لي إني أموت مش عايزة أموت منتحرة"، فكلمات مروة أثارت تعاطفا واسعا معها.

