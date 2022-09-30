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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفتي الجمهورية: التكافل الاجتماعي متفرع من قاعدة الرحمة في الإسلام

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مسألة التكافل الاجتماعي متفرعة من قاعدة الرحمة في الإسلام.

وأوضح شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”،تقديم الاعلامى حمدى رزق ، أن الرحمة هي عنوان الإسلام، وتظهر في سلوك الإنسان المسلم في كل شيء.

وبين مفتي الجمهورية، ، أن المسلم يبدأ عمله بقول «بسم الله الرحمن الرحيم» وتلازمه تلك الجملة في كل الأوقات.

 أن الرسول صلى الله عليه وسلم

أردف شوقي علام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ترجم التكافل في المدينة المنورة في سورة فرض وركن من أركان الإسلام، مشيرا إلى أن الإسلام يلزم المسلم بإخراج جزء من ماله على وجه الإلزام والفرض لصالح الفقراء والمساكين.

واختتم مفتي الجمهورية بالإشارة إلى أن ما يعطى للفقير حقا وإلزاما على الغني، لأنه إذا وصل النصاب تعلق التكليف، ولا تفرغ الذمة من المسؤولية إلا بأداء هذا الحق للفقراء والمساكين، لافتا إلى الزكاة تذيب الفوارق بين طبقات المجتمع.

الدكتور شوقي علام الزكاة مفتى الجمهورية شوقي علام المدينة المنورة

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