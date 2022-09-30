نائب المحافظ تشارك شباب الجيزة أكبر حملة نظافة لنهر النيل

شاركت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة في فعاليات مبادرة أكبر حملة نظافة بطول نهر النيل حيث شملت جميع محافظات مصر والتى أطلقتها مؤسسة شباب بتحب مصر تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى والشباب والرياضه والبيئة.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية المهتمة بنشر الوعي البيئي وسبل الحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياه.

وأكدت نائب المحافظ أن المبادرة تأتى ضمن استعدادات الدولة لإستضافة الدورة ال ٢٧ لمؤتمر المناخ ( COP 27 ) ومشاركة مصر بيوم النظافة العالمى.

وأضافت عبدالحليم بأن الحملة كانت بالمشاركة مع قطاع المسؤلية المجتمعية بالقطاع الخاص وتم تسجيل الفعالية ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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