وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة
مأساة في مينيابوليس .. إطلاق نار داخل كنيسة كاثوليكية يسفر عن مقتل طفلين وإصابة العشرات
وزارة البترول تعلن تعيين وائل لطفي رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات
شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت
اتصال أمريكي – تركي يبحث الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط
بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 29-8-2025
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها.. الأزهر يجيب
انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟
السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد
البرلمان الإيراني يخطط لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي
حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف بجريمة حرب تكشف مشروع الإبادة والتهجير في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة

حسن رضوان

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن وزير البترول أصدر حركة تكليفات وتنقلات جديدة شملت قطاعات الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول وعددًا من الشركات التابعة، وذلك في إطار استراتيجية القطاع لدعم المواقع القيادية بكفاءات لديها خبرات متنوعة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

تنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة للبترول وعددًا من الشركات

وتضمنت الحركة تعيين:

طارق عبد اللطيف جمال عبد اللطيف رئيسًا لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول.

وقد تخرج في كلية العلوم بجامعة قناة السويس عام 1991، وحصل على دبلوم دراسات عليا في الحاسب الآلي ونظم المعلومات عام 1997، وبدأ مسيرته في شركة النصر للبترول عام 1993، حتى شغل منصب مدير عام الشئون الفنية بالشركة عام 2021.

حافظ حافظ عويضة الشامي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول.

وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 2002 وماجستير هندسة البترول عام 2010، وبدأ عمله بالهيئة العامة للبترول عام 2004، وتدرج حتى أصبح مدير عام خطط إنتاج الزيت الخام والغاز بالهيئة عام 2021.

محمد علي محمد علي عاصي رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول.

تخرج من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية عام 1999، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية عام 2009، وبدأ عمله في شركة ويبكو عام 2000، ثم شغل عدة مواقع أبرزها مساعد رئيس شركة إنريك للشئون المالية.

حجاج ربيع كيلاني عبد الحميد رئيسًا لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول. تخرج عام 1996 وبدأ عمله في شركة أسيوط لتكرير البترول عام 1999، وتدرج حتى تولى منصب مدير عام التكنولوجيا والتطوير عام 2021.

محمد حسن حافظ أحمد قنديل رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر. تخرج في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عام 1994، وبدأ مشواره في غاز مصر عام 1995، ثم تولى رئاسة تاون جاس عام 2020، ورئاسة مودرن جاس عام 2021.

عمرو أسامة زكي حسن زيد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترومنت، وكان قد حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1995، وبدأ مسيرته في إبروم عام 2002، وتدرج حتى أصبح مديرًا عامًا بمشروع ميدور عام 2021.

إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات وعضوًا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

و تخرج عام 1995، وبدأ عمله في غاز مصر عام 1998، وتدرج حتى تولى رئاسة بترومنت عام 2023.

خالد إبراهيم محمد حسن رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي. تخرج في جامعة الإسكندرية عام 1992، وبدأ عمله في بتروجت عام 2003، وتدرج حتى تولى رئاسة شركة صان مصر عام 2023.

محسن ماهر قطب عوض علي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صان مصر.

و تخرج من كلية الهندسة عام 1992، وبدأ عمله في بتروجت عام 2003، وتدرج حتى أصبح مدير عام تنفيذي لمشروعات أنفاق الإسماعيلية عام 2018، ثم تولى مناصب فنية بالشركة عام 2023.

ناصر محمد ناصر شومان نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية وعضوًا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1996، وتدرج في قطاع التسويق حتى تولى رئاسة التعاون للبترول عام 2023، ثم عمل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول عام 2025.

وائل أحمد محمد جويد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مودرن جاس.

و حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1995 وماجستير هندسة الإنتاج عام 2013، وبدأ عمله في غاز مصر عام 1997، ثم تولى رئاسة الشركة عام 2018.

وائل لطفي حامد مصطفى رئيسًا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

و تخرج في جامعة المنصورة عام 1990، وحصل على دبلوم الدراسات العليا عام 1997، وبدأ عمله في شركة إنبي عام 1992، ثم شغل رئاسة الشركة عام 2023.


وأكدت وزارة البترول أن هذه الحركة تأتي في إطار ضخ دماء جديدة داخل المواقع القيادية بما يحقق سرعة الإنجاز والتطوير، مع الاستفادة من الخبرات المتميزة في إدارة المشروعات وتعظيم القيمة المضافة للقطاع.

