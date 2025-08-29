وزارة البترول تعلن تعيين وائل لطفي رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعيين المهندس وائل لطفي حامد مصطفى رئيسًا للإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، في إطار توجه قطاع البترول نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتميزة في مجال إدارة وتنفيذ المشروعات داخليًا وخارجيًا، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتعظيم القيمة المضافة.

مسيرة مهنية طويلة داخل القطاع

وأكدت الوزارة أن اختيار لطفي جاء امتدادًا لمسيرة مهنية طويلة داخل القطاع، بدأت منذ انضمامه للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) عام 1992 كمهندس، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح مدير مشروع أول بفرع الشركة في السعودية عام 2015، ثم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في عام 2023.

ويحمل لطفي بكالوريوس الهندسة من جامعة المنصورة دفعة 1990، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الهندسة (مدني) عام 1997، ليواصل مسيرته المهنية التي تكللت اليوم بتوليه رئاسة الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول.