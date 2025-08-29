وزير البترول الأسبق: اكتشاف آبار تنتج 5 آلاف برميل يوميا يفتح آفاقا جديدة للطاقة

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الصحراء الغربية تمثل مستقبلًا واعدًا للطاقة في مصر، مشيرًا إلى أنها بدأت تكشف عن أسرارها عبر اكتشافات جديدة تبشر بزيادة كبيرة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة.



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر لم تستغل حتى الآن سوى 15% فقط من إجمالي مساحتها البرية والبحرية في أعمال البحث والاستكشاف، ورغم ذلك حققت هذه النسبة المحدودة إنتاجًا يتراوح بين 30 و35% من إجمالي محتوى المخزون البترولي والغازي، وهو ما يعكس حجم الفرص غير المستغلة بعد.



وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن بعض الحقول المصرية مثل جمسة، الذي اكتُشف عام 1886، ما زالت تنتج حتى الآن بعد أكثر من 140 عامًا، فضلًا عن حقول مرجان وبلاعيم البحرية، وهو ما يؤكد غزارة الثروات الطبيعية التي تملكها مصر.



ولفت كمال إلى الدور الاستراتيجي لشركة إيني الإيطالية، التي وصفها بأنها شريك استراتيجي لمصر كلها وليس لقطاع البترول فقط، حيث تواصل عمليات البحث والاستكشاف دون توقف حتى في حال فشل بعض المحاولات، وهو ما يجعلها نموذجًا للتحالف القائم على الثقة والالتزام المشترك.



وكشف كمال أن الاكتشافات الأخيرة في الصحراء الغربية أظهرت آبارًا تنتج نحو 5 آلاف برميل يوميًا، بالإضافة إلى الغازات المصاحبة، معتبرًا أن هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة للطاقة وتمنح أملًا كبيرًا في مستقبل المنطقة.