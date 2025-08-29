قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل: دعم طفلة كيس الشيبسي يزود أعداد المتسولين
ميلانيا ترامب تحرج موظفي مجلة أمريكية شهيرة
الجيش الألماني يطلب جواسيس وجنود للحرب| استراتيجية مبتكرة لسد العجز في الكوادر العسكرية.. القصة الكاملة
التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أعلي سعر دولار اليوم 29-8-2025
الصلاة على النبي في يومي الجمعة والمولد النبوي.. تفتح الأبواب المغلقة
أحمد موسى: موقف الزمالك سليم.. وأزمة أرض أكتوبر في طريقها للحل
الجزائر .. القبض على ناشطة على تيك توك بتهم الإخلال بالحياء ونشر أخبار كاذبة
الناتو: الإنفاق الدفاعي الجماعي سيرتفع إلى 2.76% من الناتج المحلي في 2025
الأرجنتين .. الرئيس ميلي يدافع عن شقيقته في ظل تصاعد فضيحة فساد
معجزات الصلاة على النبي.. نفحات من شهر ربيع الأول تحصل عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير البترول الأسبق: اكتشاف آبار تنتج 5 آلاف برميل يوميا يفتح آفاقا جديدة للطاقة

البترول
البترول
علي مكي

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الصحراء الغربية تمثل مستقبلًا واعدًا للطاقة في مصر، مشيرًا إلى أنها بدأت تكشف عن أسرارها عبر اكتشافات جديدة تبشر بزيادة كبيرة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة.


وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر لم تستغل حتى الآن سوى 15% فقط من إجمالي مساحتها البرية والبحرية في أعمال البحث والاستكشاف، ورغم ذلك حققت هذه النسبة المحدودة إنتاجًا يتراوح بين 30 و35% من إجمالي محتوى المخزون البترولي والغازي، وهو ما يعكس حجم الفرص غير المستغلة بعد.


وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن بعض الحقول المصرية مثل جمسة، الذي اكتُشف عام 1886، ما زالت تنتج حتى الآن بعد أكثر من 140 عامًا، فضلًا عن حقول مرجان وبلاعيم البحرية، وهو ما يؤكد غزارة الثروات الطبيعية التي تملكها مصر.


ولفت كمال إلى الدور الاستراتيجي لشركة إيني الإيطالية، التي وصفها بأنها شريك استراتيجي لمصر كلها وليس لقطاع البترول فقط، حيث تواصل عمليات البحث والاستكشاف دون توقف حتى في حال فشل بعض المحاولات، وهو ما يجعلها نموذجًا للتحالف القائم على الثقة والالتزام المشترك.


وكشف كمال أن الاكتشافات الأخيرة في الصحراء الغربية أظهرت آبارًا تنتج نحو 5 آلاف برميل يوميًا، بالإضافة إلى الغازات المصاحبة، معتبرًا أن هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة للطاقة وتمنح أملًا كبيرًا في مستقبل المنطقة.

وزير البترول الصحراء الغربية الطاقة

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

لطلاب الدور الثاني.. خطوات التسجيل بالمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

