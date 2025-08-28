قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي مش عاجبه البلد الباب يفوت جمل.. مصطفى بكري: مركب مصر ماشية بسرعة الصاروخ
أول مستشفى متخصص لزراعة الكبد في مصر.. خطوة الرئيس السيسي تعزز الرعاية الصحية
خفض الفائدة في مصر | خطوة جريئة تعزز النمو وتؤكد تعافي الاقتصاد .. خبير يعلق
محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر
بعد ظهور نتيجة الدور الثاني.. التعليم العالي تكشف عن تنسيق الكليات والمؤشرات الأولية
شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو
البيت الأبيض: ترامب غاضب من هجمات روسيا على أوكرانيا ويعد ببيان حاسم
توقعات بانخفاض مجدد لأسعار الفائدة بواقع 2% خلال الاجتماعات المقبلة
​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها
من الحلم إلى الوهم.. 70 طالبًا يحررون محاضر ضد أكاديمية الضيافة بسوهاج بعد "رحلة الموت" في شاطئ أبو تلات
غيابات مؤثرة تضرب الأهلي وبيراميدز قبل قمة الجولة الخامسة في الدوري
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
اقتصاد

وزير البترول: تطوير معامل التكرير بالسويس لتعظيم إنتاج السولار وتقليل فاتورة الاستيراد

خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن قلاع صناعة البترول العريقة بالسويس تشهد حالياً مشروعات تطوير وتحديث في معامل التكرير، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية و القيمة الاقتصادية من تكرير خام البترول ورفع القدرة على إنتاج منتجات بترولية عالية القيمة وفي مقدمتها السولار. وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروعات هامة  في منطقتي السويس وأسيوط لتعظيم إنتاج السولار محلياً ، باعتبارها خطوة أساسية لتقليص فاتورة الاستيراد للمنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال اجتماعي الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و بعض قيادات قطاع البترول .

واضاف الوزير أن زيارته مؤخرا لمحافظة السويس استهدفت تقديم الدعم المطلوب لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول الذي يعد ركيزة أساسية في خطة تقليص استيراد السولار علي المدي المتوسط.

ومن جانبه أوضح الكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أن الشركة تواصل دورها في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي من خلال رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد. مستعرضاً  تقدم العمل في  مجمع التفحيم وإنتاج السولار، وهو المشروع الأضخم بمعامل التكرير بالسويس بطاقة تصميمية 1.75 مليون طن سنوياً من المازوت لتحويله الي منتجات بترولية ، وبإجمالي استثمارات 1.93 مليار دولار، وينفذ بأياد مصرية من شركتي إنبي وبتروجت، حيث بلغت نسبة التنفيذ 60% .

كما استعرض رئيس شركة السويس لتصنيع البترول  موقف مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 48 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة 50 مليون دولار بنسبة تنفيذ 76%  ، الي جانب مشروعات التحول الرقمي وترشيد الطاقة.

ومن جانبه اوضح المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول  ماتم إنجازه من مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية وفي مقدمتها مشروع استرجاع الغازات الجديد VRU ،  لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة الي جانب إنتاج البوتاجاز بطاقة 340 ألف طن سنوياً .
وفي إطار مشروعات المحور الخامس من استراتيجية الوزارة والمعني بالسلامة والحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة ، استعرض  رئيس النصر للبترول مشروعات انشاء وحدة لتحلية مياه البحر بطاقة 6 آلاف متر مكعب يومياً وبتكلفة 421 مليون جنيه لاستخدامها في العمليات الصناعية والحفاظ على موارد المياه  ، إلى جانب دعم منظومة السلامة بمشروعات للإنذار والإطفاء التلقائي تغطي مناطق الشركة ، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات  .

