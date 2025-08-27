إنجاز غير مسبوق.. البترول تكشف تفاصيل اكتشاف بئر جديدة في منطقة امتياز| فيديو

كشفت عبير الشربيني، متحدثة وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل بئر جديد في منطقة امتياز، مؤكدا أن الصحراء الغربية تُعد منطقة واعدة، والبئر في منطقة امتياز مليحة هو أول بئر يُحفر بشكل أفقي لاستخراج كميات كبيرة من الغاز والبترول.

وأكدت «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالصحراء الغربية يجدون فيها فرصًا واعدة للبترول والغاز.

وأوضحت متحدثة وزارة البترول والثروة المعدنية، أن نجاح منطقة امتياز مليحة في إنتاج الغاز عند عمق 11 ألف قدم، وأن شركة إيني من أكبر الشركات المستثمرة، مؤكدة أن جميع شركات النجاح مستعدة لضخ استثمارات في الصحراء الغربية، مع وجود احتياطي استكشافي للبئر يتجاوز خمسة ملايين برميل مكافئ.

إضافة إنتاجية تنعكس بشكل مباشر على المواطنين

وأشارت إلى أن أي إضافة إنتاجية تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، حيث يساهم الغاز في توافره للبوتاجاز، والبترول للبنزين والسيارات، مؤكدة أن نجاح التجربة سيمكن من تعميمها على جميع الشركات.

ولفتت إلى أن تقنية الحفر الأفقي فعالة ولكن مكلفة، موضحة أنها استخدمت سابقًا لكنها لم تُطبق في الآبار الاستكشافية، واستخدامها في مرحلة الاستكشاف يُعد خطوة مهمة ويعكس ثقة المستثمرين في مصر.