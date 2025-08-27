عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول

قالت عبير الشربيني، المتحدث باسم البترول، إن الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول، واليوم تم الإعلان عن نجاح البئر الاستكشافي في المنطقة، وهو أول بئر استكشافي يتم حفرة بشكل أفقي.



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد” أنه تم إضافة 1835 برميلا من الخام، و7 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا، مشددة على أن الكشف البترولي وكميته سيترجم بشكل مباشر وإيجابي على توفير الاحتياجات للمواطنين.



ولفتت إلى أن هناك استقرار في توافر المنتجات البترولية، متابعة: الكشف البترولي إنجاز غير مسبوق عبر أول بئر أفقي استكشافي.



وشددت على أن شركة إيني تُعد من أكبر المستثمرين في الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن النجاحات الأخيرة شجعت العديد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، خصوصًا مع توافر احتياطيات واعدة في المنطقة.

