بإطلالة كلاسيكية.. سمر يسري تخطف الأنظار



شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سمر يسري بإطلالة كلاسيكية أنيقة؛ إذ ارتدت توب مميز مع بنطال فضفاض اسود اللون، كما ظهرت بخصلات الشعر الكيرلى البني الذي تميل وتفضل الظهور به، وهو ما أبرز اناقتها وجاذبيتها.



وتشتهر "سمر يسرى" بإطلالاتها المتميزة، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقا رفيعا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال والكلاسيك.

وقدمت الإعلامية سمر يسرى العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض على شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك".

واستطاعت سمر يسرى أن تثبت قدرتها على تحمل المسئولية وأنها قادرة علي محاورة كبار النجوم، ليس ذلك فقط، وإنما انتزاع تصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.