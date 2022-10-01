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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

505 ملايين جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

مثلت تعاملات المصريين 76.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصري  منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 16%، وسجلت تعاملات  المستثمرين العرب 7.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 18.5 مليار جنيه.

سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع فى البورصة المصرية بقيمة 505.3 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي وسجلت  صافي مشتريات المستثمرين العرب 18.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 9%، والعرب على 6.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما سجلت مشتريات المستثمرين العرب منذ بداية العام نحو 1.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" تراجع بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة.

صعود مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" 

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.95% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.57% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.

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