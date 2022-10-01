بوتين يدعو الرئيس الصيني لتوحيد الجهود لبناء نظام عالمي جديد ومواجهة التحديات

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، نظيره الصيني، شي جين بينج، إلى توحيد جهود روسيا والصين من أجل بناء نظام عالمي جديد قائم على العدالة.

وقال بوتين خلال برقية تهنئة لنظيره الصيني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 73 للعيد الوطني الصيني، إنه على الرغم من تعقد الأوضاع العالمية، فإن روسيا والصين تتعاونان في مختلف المجالات، لتوحيد الجهود من أجل بناء نظام عالمي عادل.

وأضاف بوتين "أرجو أن تتقبلوا أحر التهاني الودية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. إن النجاحات التي حققتها الصين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية والعديد من المجالات الأخرى معترف بها بشكل عام. بلدكم يتمتع إن المكانة التي تستحقها في الساحة العالمية، تلعب دورًا بنّاءً هامًا في معالجة قضايا الساعة في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي ".

وأشار بوتين إلى أن “العلاقات الروسية الصينية تتطور بشكل ديناميكي بروح التعاون الاستراتيجي والشراكة. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون البلدان بنجاح، على الرغم من تعقيد الوضع الدولي، في مجموعة متنوعة من المجالات، وبفضل الأهداف والجهود المشتركة، سيكون من الممكن بناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة، ومواجهة التهديدات والتحديات الحديثة”.