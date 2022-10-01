بسبب اعترافه بتعاطي الحشيش.. الشرطة تلاحق فنانا مغربيا شهيرا| تفاصيل

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

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مخدرات
مخدرات

أثار مطرب الراب الشهير إلغراندي طوطو، والمعروف باسم “طه فحصي”، حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته الناريحة الفاضحة خلال تواجده فى مهرجان الرباط عاطمة الثقافة المغربية. 

وكان مطرب الراب إلغراندي طوطو كشف عن تعاطيه المخدرات وتحديدا الحشيش، كما أطلق بعض العبارات النابية التى أثارت غضب الجمهور. 

إلغراندي طوطو

وتسببت تصريحات إلغراندي طوطو فى إثارة حفيظة الأمن والسلطات المغربية، حيث كشف المتحدث الرسمى باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، فى تصريحات تليفزيونية: "ما صدر من مغني الراب طه فحصي الملقب بـ"إلغراندي طوطو"، من كلمات نابية وخادشة للحياء تعتبرها الحكومة سلوكا غير مقبول، ونزوحا نحو خدش الحياء، ويتم ملاحقة مطرب الراب حاليا لإلقاء القبض عليه لما بدر منه". 

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إلغراندى طوطو 

ولد إلغراندى طوطو فى عام 1996، وهو مطرب راب شهير، اسمه الحقيقى طه فحصى، والذى حقق شهرة واسعة فى الفترة الأخيرة، حيث حصلت أغانيه على مشاهدات عالية عبر “يوتيوب”. 

ومن أشهر أعمال إلغراندى طوطو منها “بابلو” فى عام 2017، وسلاى “مع منال” فى عام 2018، ومغير الذى احتل المرتبة الرابعة فى الأعمال الرائجة على “يوتيوب” في العالم، وذلك عام 2021، ولوف نوانتيتى مع سى كاى فى عام 2021.

إلغراندي طوطو

 حصل فحصي على جائزة أفضل فنان هيب هوب وراب ضمن مسابقة جوائز الترفيه الأفريقية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى عام 2002، كما احتل ألبومه "كاميليون" المرتبة السادسة بين أكثر الألبومات الجديدة سماعا على “سبوتيفاي”. 

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