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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناخبون في التشيك يواصلون التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الشيوخ

التشيك
التشيك

يواصل الناخبون في جمهورية التشيك، اليوم /السبت/، التصويت في الجولة الثانية من انتخابات اختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته الإنجليزية - أنه من المقرر إغلاق صناديق الاقتراع في 24 دائرة انتخابية بحلول الساعة الثانية بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي للبلاد)، مشيرا إلى أن التصويت سيحدد ما إذا كان حزب "آنو" المعارض أو أحزاب الائتلاف الحكومي سيعززون موقفهم في مجلس الشيوخ.
ويحتدم السباق في مدينة "جيلافا" حيث يتنافس رئيس مجلس الشيوخ، ميلوس فيسترشيل، المنتمي للحزب "الديمقراطي المدني" أمام مرشحة حزب "آنو" جانا ناجيوفا، التي يجرى حاليا محاكمتها في مزاعم فساد مع زعيم الحزب أندريه بابيش.
وقد تم شغل 3 مقاعد من مجلس الشيوخ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد فوز المرشحين بأكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى من التصويت في انتخابات اختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

 

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