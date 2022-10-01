أبرز تصريحات مرتضى منصور.. تكريم صالح سليم.. مبادرة صلح مع الأهلي.. الإعلان عن 3 صفقات جديدة فى الزمالك

مرتضى منصور يكرم صالح سليم

مرتضى منصور يدعو مجلس الأهلي لمبادرة صلح

مرتضى منصور: أنس أسامة كذاب

3 صفقات جديدة.. مرتضى منصور يزف بشرى لجماهير الزمالك

مرتضى منصور يوضح تفاصيل مفاوضات التعاقد مع مروان عطية

أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عدة تصريحات نارية خلال ظهور بقناة الزمالك، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، حيث تحدث عن العديد من الأمور التي تخص النادي الأبيض ومن أبرزها الصفقات الجديدة للقعلة البيضاء.

مرتضى منصور يكرم صالح سليم

قال مرتضى منصور: "قررت تكريم الراحل صالح سليم، وسيتم إطلاق اسمه على شارع داخل مقر نادي الزمالك".

وتابع منصور: "صالح سليم أسطورة كبيرة وشخصية تستحق التكريم، لذلك يجب تكريمه لمواقف كثيرة، وهو كان يحترم الزمالك".

مرتضى منصور يدعو مجلس الأهلي لمبادرة صلح

أكد مرتضى منصور أنه يحترم كيان النادي الأهلي، مشددا على أنه طالب بإطلاق مبادرة للتصالح مع مجلس إدارة الأهلي وتم مهاجمته.

وواصل: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إذا قام بدعوة مجلس الزمالك سأتواجد بمقر النادي الأهلي".

وأكمل: "مجلس الزمالك يدعوا مجلس الأهلي للتواجد في مقر نادي الزمالك، للاتفاق على بيان صلح بين الناديين".

3 صفقات جديدة.. مرتضى منصور يزف بشرى لجماهير الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيدعم الفريق الأول بـ 3 صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مرتضى منصور:" أقول لجماهير الزمالك فيه 3 صفقات جديدة، فيريرا طلب الاكتفاء بالصفقات الموجودة، لكن هذه كمالة، وأرى أنهم مهمين للفريق، وفيريرا رحب في النهاية".

وأضاف:" البعض يعترض على صفقات الزمالك بدون مبرر، رغم التعاقد مع هذه الصفقات في ظل الحجز على أرصدة النادي".

أشار:" مرتبات اللاعبين والجهاز الفني والعاملين في النادي في موعدها ولن تتأخر".

مرتضى منصور: أنس أسامة كذاب

كذب مرتضى منصور، أنس أسامة لاعب سلة الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، تصريحات اللاعب الذي قد نفى مؤخرا توقيعه على أي عقود مع الزمالك.

وواصل: "أنس أسامة انضك للاتحاد السكندري بسبب مجاملات محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة، وعمرو مصيلحي عضو الاتحاد، وأنا أسعى لحل الأمر بشكل ودي مع محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري".

وأكمل مرتضى: "أنس أسامة قام بالتوقيع على جميع النسخ الخاصة بتعاقده مع الزمالك، وحديثه عن أنه لم يوقع كذب، وأنا من وقعت العقد معه".

مرتضى منصور يوضح تفاصيل مفاوضات التعاقد مع مروان عطية

كشف مرتضى حقيقة انتقال يوسف أوباما ومحمود علاء ومحمود شبانة للاتحاد السكندري مقابل مروان عطية، حيث شدد على أم لم يحدث هذا الأمر، ولم يعرض نادي الزمالك أي لاعب.