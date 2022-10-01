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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاء على الهواء ولقاء مرتضى منصور.. راغدة شلهوب تكشف أسرار برامجها لـ“صدى البلد”

راغدة شلهوب
راغدة شلهوب

حلت الإعلامية راغدة شلهوب ضيفة على موقع صدى البلد أمس حيث تحدثت عن الموسم الثانى من برنامج الجديد “نص الكلام” والذى يعرض حاليا على قناة النهار. 

كما تحدثت راغدة شلهوب عن تفاصيل بكائها على الهواء مباشرة عند الحديث عن ابنتها وذلك فى برنامج "شو القصة" للإعلامية رابعة الزيات. 

راغدة شلهوب 

وتطرقت راغدة شلهوب الى اصعب الحلقات التى مرت عليها منذ بدايتها فى مجال الإعلام وحتى الآن حيث اكدت ان حلقات مع المستشار مرتضى منصور كانت من الحلقات الصعبة والتى احتاجت الى تحضيرات خاصة. 

كما اكدت راغدة شلهوب على تميز علاقتها مع جميع الوسط الفنى والإعلامي وتطرقت الى حلقتها مع الإعلامية ريهام سعيد التى أثارت حالة من الجدل عند عرضها وكذلك حلقة ميار الببلاوى فى رمضان الماضى ببرنامج “سابع سما”.

راغدة شلهوب 

راغدة شلهوب

وكان حل أمس الماكيير الشهير محمد عشوب ضيفا على برنامج نص الكلام مع الإعلامية راغدة شلهوب ، حيث كشف العديد من الأسرار .

وقال محمد عشوب انه اضطر الى ترك العمل مع الفنانة فاتن حمامة فى أحد المسلسلات الدرامية ، بسبب اسلوبها الجاف معه ، مؤكداً أنها كانت تتعامل معه باحترام ، الا ان اسلوبها كان جاف ، ولم يكونوا أصدقاء ، ولكن يقدر ما قدمته فى مجال الفن .

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أحمد زكي ونجلاء فتحي 

قال الماكيير محمد عشوب: “ عندما علمت بخبر وفاة الفنانة هالة فؤاد تكلمت مع محمد السبكي وقلت له.. وقال لي يانهار أسود محدش يجيب سيرة لـ أحمد زكي لأنه بيصور فى السطوح وممكن يعمل مصيبة.. ولقيناه بيضحك ويهزر مع مشهد بينه وبين عبلة كامل فى فيلم سواق الهانم.. ورأينا ممثلة ثانوية قالت له يا أحمد هالة ماتت”.

وأضاف “عشوب” خلال حواره ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: “بعد ما عرف أقسم بالله جيبناه من على سور السطح.. وكان هيرمي نفسه فورا لولا شديناه ونزلنا من العمارة وطلب أن يذهب عندها”.

راغدة شلهوب

وتابع: “خدناه وروحنا على المستشفى ودخل فى حالة إنهيار وكان يقول: أنا اللي قتلتها أنا السبب .. والحاجة ياسمين الخيام وسهير رمزى احتضنوه وقالوا له أعقل أرجوك وأعمل حساب للراجل اللي واقف.. وفى الأخر أخذناه ومشينا.. وأحمد زكي لغاية ما مات لم يحب أحد إلا هالة فؤاد وكل حب أقترب منه كان يبعد لأخر لحظة”.

وأضاف: “هناك إحدى النجمات عزمت الناس والفرح وفى الأخر هرب مراحش وراحت اتجوزت حد تاني.. وهي الفنانة نجلاء فتحي وكانت تحبه وهو يحبها ولكن كل ما يفكر أنه يقرب للزواج والارتباط كان هناك شئ حايشه.. وهو قال لي أنه عمره ما هيلاقي واحدة أطهر وأعظم من هالة فؤاد. 

راغدة شلهوب
راغدة شلهوب 
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