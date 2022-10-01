هل الأمير هاري يشبه نظيره يواكيم الدنماركي ؟

كان الملك تشارلز يراقب العائلة المالكة الدنماركية وسط أزمة مشابهة حدثت معه مسبقا بتخلي ابنه هاري عن دوره في العائلة المالكة.

هذا الأسبوع ، جردت ملكة الدنمارك مارجريت أربعة من أحفادها من ألقاب الأمير والأميرة.

بدلاً من ذلك ، سيرث أبناء ابنها الثاني ، الأمير يواكيم ، لقب صاحب السعادة ، كونت أو كونتيسة مونبيزات ، بدلاً من الألقاب الأميرية.

وفي حديثه عن القرار ، قال المراسل الملكي جاكوب هاينل جنسن: إن "الوضع الذي يعيشه الجميع في الدنمارك اليوم يشبه ما كانت عليه المملكة المتحدة قبل عامين".

وتابع لصحيفة"ديلي ميل": بالأمس كان لدينا الأمير يواكيم الذي يظهر على شاشة التلفزيون ويقول كم كان مستاءً ، وكيف يعاني أطفاله، لكن أوجه التشابه بينه وبين هاري موجودة ليراها الجميع".

ثم تطرق للحديث عن رغبات الملك تشارلز في نظام ملكي ضعيف، مشيرا إلى أنه سيراقب ما يحدث في الدنمارك باهتمام كبير.