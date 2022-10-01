مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يعرض فيه صاحب الحساب طفلة للبيع أو التبنى مقابل مبلغ مالى.

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يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث والإتجار بهم.

وأمكن تحديد صاحب الحساب وتبين أنه والد الطفلة - مقيم بالأميرية، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة للبيع وبصحبته زوجته - مقيمة بالزيتون حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة والمعروضة للبيع.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة للبيع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطفلة.